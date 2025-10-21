diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Mosteiro de Santa Maria de Seiça na ‘ZoomGuide’

21 de outubro às 13 h51
DR

O Mosteiro de Santa Maria de Seiça, monumento nacional no concelho da Figueira da Foz (distrito de Coimbra) já dispõe de uma plataforma digital de visitação, a ‘ZoomGuide’.

Trata-se de “uma nova ferramenta digital que aproxima o património dos visitantes e do território envolvente, desenvolvida por uma startup portuguesa especializada em soluções de mediação cultural e turismo inteligente”, explica o Município da Figueira da Foz.

“Disponível em nove idiomas (português, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, japonês, húngaro, dinamarquês e holandês), a aplicação oferece aos visitantes áudio e conteúdos interpretativos sobre a história, a arquitetura e a vivência monástica de Seiça, permitindo uma experiência autónoma, inclusiva e acessível a públicos diversificados, nacionais e internacionais”, acrescenta uma nota de imprensa.

Autoria de:

Agência Lusa

