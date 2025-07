Figueira da Foz: Junho supera as melhores expectativas da hotelaria

O mês de junho registou uma taxa de ocupação média na hotelaria figueirense semelhante àquela que costuma verificar-se em julho, situando-se acima dos 80%, afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) para o setor do turismo.

“Relativamente ao mês de junho, para algumas unidades hoteleiras, foi o melhor mês de junho de sempre, com taxas de ocupação acima dos 80%. Houve, efetivamente, uma elevada procura, fruto dos feriados e dos eventos que decorreram na cidade”, afiançou Jorge Simões.

Assim, acrescentou o dirigente patronal setorial, “a taxa de ocupação hoteleira no mês de julho deste ano esteve em linha com o que costuma acontecer em julho”. Neste caso, ressalvou, “foi junho que surpreendeu” pela positiva.

