Figueira da Foz: Já se mergulha na piscina-mar

A piscina-mar, encerrada há vários anos, reabriu ontem, após obras realizadas pelo Município da Figueira da Foz. Este equipamento municipal conta com um bar de apoio.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, falando na reabertura da piscina-mar, ressalvou que “esta não é uma obra concluída”. Isto porque a antiga estalagem, os espaços de restaurante e bar e restantes compartimentos do complexo continuam encerrados, devido ao seu estado de degradação.

A solução para a reabilitação e exploração do complexo projetado pelo arquiteto modernista figueirense Isaías Cardoso deverá passar por privados.

“Se porventura houver acordo com uma unidade hoteleira [Grupo Vila Galé ou outro hotel que possa vir a reabilitar e explorar o complexo]”, ressalvou o autarca, a piscina-mar continuará aberta ao público.

Entretanto, mergulha-se nos 25×15 metros da piscina-mar, com água salgada. Que, como resultado das obras, frisou Santana Lopes, ficou “bonita” e é “segura”.

As obras mais relevantes realizadas na piscina desde o início do século também foram realizadas num mandato de Santana Lopes na presidência da Câmara da Figueira da Foz (1997 – 2001).

Entre 2001 e 2024 muita água salgada passou pela conduta que abastece a piscina-mar. Por outras palavras, muitas coisas

aconteceram durante aquele espaço de tempo, desde a exploração direta pelo município, concessões e resgates destas e encerramento do equipamento por longos períodos.

Os danos provocados pela tempestade “Leslie”, em outubro de 2018, quando o complexo já se encontrava encerrado, vieram agravar o já então avançado estado de degradação do complexo.

