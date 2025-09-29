O festival alternativo Gliding Barnacles decorre de 1 a 5 de outubro, na Praia do Cabedelo, na margem sul do concelho da Figueira da Foz, local onde se realiza há uma década.

Este evento junta surf, artes, concertos, exposições e gastronomia, com a participação de várias nacionalidades e milhares de festivaleiros. Segundo nota da organização, a edição de 2024 juntou mais de 35 mil pessoas.

A edição deste ano tem como novidades a inauguração de um museu e um novo palco.

“Depois de uma edição histórica, o Gliding Barnacles celebra a sua 12.ª edição com grandes novidades: a inauguração do Museu GB, uma câmara escura de revelação fotográfica, novos workshops de arte, uma residência gastronómica expandida e um novo espaço noturno para concertos”, avança a nota.

