Figueira da Foz: Festival Pirata começa amanhã com a data original

O 12.º Festival Pirata começa amanhã, em Buarcos, e prolonga-se até ao próximo dia 28. Este evento é promovido pela Junta de Buarcos e São Julião, com o apoio do Município da Figueira da Foz.

Este ano, o evento mudou-se para zona norte das muralhas de Buarcos, entre o torreão e a Tamargueira, e recuperou a data original.

Por outro lado, o festival realiza-se apenas na zona da marginal, ou seja, não ocupa a rua 5 de Outubro. A entrada continua a ser grátis.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, a presidente da Junta de Buarcos e São Julião, Rosa Batista, assegurou que, a partir de agora, o evento não voltará a mudar de data. “Não vamos andar, ano após ano, a mudar datas”, garantiu.

A autarca esclareceu o regresso à data que prevaleceu na maioria das edições até ao presente mandato autárquico, iniciado em outubro de 2021, assim como a mudança de local.

“As indicações que tinha do presidente [da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes] era para retirar o festival daquela zona [mais a sul e ocupando parte da rua 5 de Outubro]. O festival, se não fosse nas muralhas, não se iria fazer. Entretanto, houve abertura da câmara para ir para aquela zona, que também tem a muralha”, afirmou a presidente.

Quanto à data, Rosa Batista afianço que foi alterada “por uma questão muito simples”. E passou a explicar: “Este ano, o primeiro fim de semana de setembro tem apenas o domingo. Assim, o festival iria ser realizado praticamente todo em agosto. No fim de semana seguinte de setembro, iria colidir com as Festas da Senhora da Encarnação [8 de setembro], e isso nunca faríamos”.

