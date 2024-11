Figueira da Foz: Extensão das Abadias continua na agenda

O presidente da Câmara da Figueira da Foz garantiu, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, que o prolongamento do Parque das Abadias, para norte e até perto do parque de campismo municipal, continua na agenda. Isto apesar de Santana Lopes lamentar que a atual área tenha pouca utilização.

“[Não desisti do prolongamento do Parque das Abadias], mas esses investimentos são muito pesados. Se confirmarmos que que os vamos fazer, as pessoas têm de saber que isto não é de ânimo leve”, defendeu.

“Até pode ser que o prolongamento venha a ajudar a uma utilização maior que aquela que existe, mas tenho pena que atualmente não seja muito mais utilizado”, vincou Santana Lopes.

Aquele espaço, inserido na cidade, frisou ainda o autarca, “é um sítio onde as pessoas nem precisam de se meterem no carro para irem lá, e está a servir uma grande comunidade de pessoas que mora ali à volta”. Mas nem assim é frequentado por muita gente.

Entretanto, avançou Santana Lopes, o processo do prolongamento do Parque das Abadias está em curso.

Santana Lopes avançou, ainda, que não desistiu das alterações de trânsito no Bairro Novo, afirmando que se encontram em fase de estudos.

Esta medida do executivo camarário chegou a ter um edital publicado a dar conta do início das obras, no verão deste ano, mas as reções negativas não se fizeram esperar e Santana Lopes chamou a si parte das competências do Pelouro de Trânsito delegadas no vereador Manuel Domingues, fez uma sessão pública de esclarecimento e suspendeu o processo.

“Continuamos a estudar, a avaliar”

“Continuamos no trabalho, continuamos a estudar, a avaliar”, afirmou, garantindo que as alterações de trânsito no Bairro Novo não são um dossiê fechado.

A decisão deverá ser enquadrada nas obras de substituição das infraestruturas básicas na rua da Liberdade, que chegaram a ser anunciadas para o fim do verão deste ano.

Por outro lado, ao que este jornal apurou, as obras da reconversão do antigo Health Club, no Edifício Portugal, no Bairro Novo, em piscina municipal deverão arrancar dentro de dias.

O Município da Figueira da Foz adquiriu este ano o espaço, por 475 mil euros, para ali instalar a primeira piscina municipal coberta da cidade.

