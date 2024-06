Figueira da Foz: Executivo estuda “sub-hipóteses” para o trânsito no Bairro Novo

O executivo camarário está a equacionar diversas soluções para a alteração de trânsito no Bairro Novo, avançou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A decisão inicial previa a inversão do sentido de trânsito nas ruas da Liberdade e Miguel Bombarda.

“Estamos a efetuar mais alguns estudos para algumas subhipóteses, por causa do estacionamento, rotundas em duas zonas e semáforos noutra. Divulgarei [a solução] na devida altura”, adiantou.

Entretanto, numa reunião informal e recente de Santana Lopes e outros autarcas locais com o antigo presidente da câmara Joaquim de Sousa, este manifestou apoio à decisão inicial do executivo camarário.

O ex-autarca revelou que estava programado “resolver o problema” no seu mandato com a construção de um viaduto. Mas, ressalvou, “o projeto não avançou e aquilo ficou assim”, com “o trânsito ao contrário”.

