Figueira da Foz: Estaleiros navais empregam primeiras serralheiras

19 de novembro às 10 h18
DB/Foto de Jot'Alves

Os estaleiros navais Atlanticeagle Shipbuilding têm uma serralheira e soldadora no quadro de pessoal e uma estagiária com a mesma profissão. Entretanto, deverá regressar à empresa uma soldadora que foi trabalhar para o estrangeiro.

Sãs as primeiras mulheres a desempenhar aquelas profissões em estaleiros navais da Figueira da Foz.

O sócio e administrador da Atlanticeagle Shipbuilding, Bruno Costa, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, afirmou que a empresa está empenhada na formação de uma equipa inclusiva e paritária, mesmo em profissões tradicionalmente exercidas por homens.

“Desde que a atual gerência tomou posse, inserir nos nossos quadros mulheres a trabalhar tem sido um dos objetivos”, frisou o empresário e gestor.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

