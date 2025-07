Figueira da Foz: Estaleiros e porto apostam na descarbonização

Os estaleiros navais Atlanticeagle e a Administração do Porto da Figueira da Foz navegam na rota da descarbonização, uma longa viagem que já começou.

Os respetivos responsáveis das empresas, Bruno Costa e Eduardo Feio, participaram ontem numa oficina temática realizada no Campus da Figueira da Foz da Universidade de Coimbra, promovida pelo Fórum Oceano e pela Confederação Empresarial do Alto Minho.

“No que toca à atividade do estaleiro, fizemos um grande investimento na instalação de painéis fotovoltaicos, que vão alimentar com eletricidade não só o estaleiro como uma comunidade circundante de entre 700 e 800 habitações. Foi um passo importante”, afirmou Bruno Costa ao DIÁRIO AS BEIRAS, à margem do citado evento.

