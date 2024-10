Figueira da Foz: Escola do Castelo assinalou Dia do Animal

Na sexta-feira, os animais, bem como a importância do respeito pelos direitos dos animais, estiveram no centro das atenções na Escola Básica (EB) do Castelo, unidade de ensino dedicada ao 1.º ciclo que está integrada no Agrupamento de Escolas (AE) Figueira Mar.

A escola associou-se às comemorações do Dia Mundial do Animal, assinalado precisamente a 4 de outubro e ,“no âmbito das atividades propostas no Plano Anual da Escola do Castelo, o dia 4 de outubro voltou a ser uma oportunidade para levar a comunidade educativa a reconhecer os direitos dos animais e a sensibilizar as crianças para o bem estar animal”, revela nota de imprensa divulgada pelo AE Figueira da Mar.

Segundo a mesma comunicação, “a escola dinamizou uma campanha de angariação de rações e brinquedos para doar à Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz (APAFF)”, algo que “só foi possível com a colaboração e empenho dos encarregados de educação e da sua comissão de pais”, realça o agrupamento escolar figueirense.

