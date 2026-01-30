diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Energia “offshore” pode gerar 1200 empregos permanente

30 de janeiro de 2026 às 11 h59
DB-J.A.-Carlos Lacerda e Vitória Abreu

A apresentação do estudo “O impacto dos parques de energia marítima “offshore” na estrutura empresarial das regiões de Viana do Castelo e Figueira da Foz” realizou-se ontem numa unidade hoteleira da Figueira da Foz.
A sessão, promovida pela Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) e pela sua congénere de Viana do Castelo, tinha sido anunciada para a Incubadora de Mar & Indústria, que ontem continuava sem eletricidade, devido à tempestade “Kristin”.
Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, à margem da apresentação, Carlos Lacerda, autor do estudo do CH Group, avançou que o lote atribuído à costa da Figueira da Foz poderá gerar 1200 postos de trabalho permanentes relacionados com a manutenção e a operação das plataformas eólicas. Isto, ressalvou, caso o centro operacional seja instalado no concelho.

