A apresentação do estudo “O impacto dos parques de energia marítima “offshore” na estrutura empresarial das regiões de Viana do Castelo e Figueira da Foz” realizou-se ontem numa unidade hoteleira da Figueira da Foz.

A sessão, promovida pela Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) e pela sua congénere de Viana do Castelo, tinha sido anunciada para a Incubadora de Mar & Indústria, que ontem continuava sem eletricidade, devido à tempestade “Kristin”.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, à margem da apresentação, Carlos Lacerda, autor do estudo do CH Group, avançou que o lote atribuído à costa da Figueira da Foz poderá gerar 1200 postos de trabalho permanentes relacionados com a manutenção e a operação das plataformas eólicas. Isto, ressalvou, caso o centro operacional seja instalado no concelho.

