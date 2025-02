Figueira da Foz: Emparcelamento do Pranto “quase na reta final”

O emparcelamento do Vale do Pranto, há várias décadas reivindicado pelos agricultores dos concelhos da Figueira da Foz, Soure e Pombal, está mais próximo.

“Estamos quase na reta final”, frisou o vereador Manuel Domingues, falando no 12.º Colóquio Nacional do Milho, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz (ver edição de ontem). O Rio Pranto é um afluente do Mondego.

“Os estudos e os projetos estão em fase de conclusão, enquanto avançam obras no adutor”, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS, por sua vez, Armindo Valente, da Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego.

Na fase seguinte, aquela associação avançará com uma candidatura a fundos comunitários, que deverão superar os 30 milhões de euros, para as obras.

A área agrícola do Vale do Pranto, a maior parte situada no concelho da Figueira da Foz, tem 1400 hectares.

