Figueira da Foz disponibiliza aos munícipes 13 camas de cuidados diferenciados

O programa Figueira Cuida Melhor, promovido pela Câmara da Figueira da Foz, disponibiliza a partir de hoje 13 camas de cuidados diferenciados para munícipes em situação de vulnerabilidade, numa instituição daquele concelho do litoral do distrito de Coimbra.

A iniciativa resulta de um contrato com a empresa Atthis Senior Care, que vai vigorar durante um ano, com a possibilidade de ser renovado, e destina-se ao internamento de pessoas com mais de 66 anos, por períodos não superiores a 90 dias, colmatando a inexistência de vagas da rede nacional de cuidados continuados.

O contrato foi assinado na manhã de hoje pelo presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes, e pelo diretor executivo da instituição, João Ramalho.

Na sessão, o autarca justificou a criação do programa Figueira Cuida Melhor com a falta de respostas sociais nesta área com que se confrontou logo no início do mandato.

“Faz-me a maior das confusões ver como as comunidades continuam a viver o seu dia-a-dia e a olhar tão pouco para estas realidades”, enfatizou.

O diretor executivo da Atthis Sénior Care, João Ramalho, considerou que o “Figueira Cuida Melhor” é um programa inovador, que reflete a “preocupação do executivo em dar resposta e criar soluções para os munícipes em escalões etários mais avançados”.

Deixou também o desejo de que a solução seja replicada em outros locais do país.

A vereadora da Ação Social salientou que o município está a suprir lacunas que o Estado não foi capaz de dar resposta no concelho face à ausência de soluções de internamento, no âmbito da rede nacional de cuidados continuados integrados e da rede nacional de cuidados paliativos.

“É um problema real sentido diariamente por muitas famílias que aguardam em desespero por uma resposta condigna às suas necessidades, a que acresce a dificuldade generalizada na atribuição do descanso do cuidador, um direito essencial que, na prática, se tem revelado de difícil acesso”, frisou.

Segundo Olga Brás, “o princípio da justiça social e da dignidade humana” desencadeou a criação do programa municipal Figueira Cuida Melhor, uma iniciativa que “transcende a mera resposta assistencial e se afirma como um modelo inovador do Estado social local”.

De acordo com a autarca, o programa afirma-se “como o garante da dignidade daqueles que mais precisam, assegurando que os munícipes podem permanecer próximo dos seus familiares e das suas redes de afetos”.

A unidade permite internamentos máximos de 90 dias, em tudo equiparado às unidades de cuidados continuados de média duração, para pessoas com doença aguda ou crónica que apresenta incapacidade psicossocial, e a colocação de pessoas em descanso do cuidador.

Os internamentos serão gratuitos para os munícipes com rendimento mensal per capita inferior a 1.050 euros ou dois IAS (Indexante de Apoios Sociais), mas a partir desse montante pagam de forma progressiva de acordo com os rendimentos do beneficiário.

Por este serviço, o município da Figueira da Foz vai pagar 450.775 euros anuais, acrescido de IVA.