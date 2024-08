Figueira da Foz: Delegação da Cruz Vermelha incorpora Borda do Campo

A delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha Portuguesa integrou a unidade da extinta freguesia da Borda do Campo na sua estrutura orgânica, passando a coordenar três unidades, uma vez que também gere as extensões de Quiaios e Carvalhais de Lavos.

“O processo está concluído e o pessoal está bem integrado”, afirmou o presidente da direção da delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco Leitão, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Aquele responsável adiantou ainda que foram criadas equipas mistas. “A central de serviços está na Figueira da Foz, mas está tudo integrado. Aproveitamos [esta integração] e valorizamos ainda mais a estrutura de Carvalhais, que fica a meio do caminho [entre a cidade e a Borda do Campo], o que, a nível de transportes, ajuda-nos bastante”, acrescentou.

A integração da extensão da Borda do Campo, antiga freguesia da margem sul do concelho, fez aumentar o número de efetivos da delegação da Figueira da Foz com mais quatro funcionários.

Francisco Leitão quer dotar aquela região figueirense com serviços sociais prestados pela Cruz Vermelha Portuguesa.