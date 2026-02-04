A câmara da Figueira da Foz disponibilizou hoje uma plataforma `online´ para que os munícipes afetados pelo mau tempo possam registar os danos sofridos e para a comunicação de obras de reconstrução e reparação.

Numa publicação divulgada nas redes sociais, a autarquia referiu que está disponível uma “plataforma municipal destinada ao registo de danos verificados em edifícios e demais instalações privadas”.

A ferramenta serve igualmente “para efeitos de comunicação de obras de reconstrução ou reparação e isenção de taxas no âmbito da ocupação do espaço público que seja necessário”, acrescenta a autarquia.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS