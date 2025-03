Figueira da Foz: Construção de prédio suspensa e aberto inquérito interno

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, mandou cancelar a construção de um bloco de apartamentos e comércio no topo sul das Abadias, na parte da rua Calouste Gulbenkian onde só existem moradias unifamiliares.

Por outro lado, foi aberto um inquérito interno, com vista a averiguar se há razões para ações disciplinares no Departamento de Urbanismo relacionadas com o licenciamento da obra. Isto porque, frisou o autarca, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, houve um parecer desfavorável interno em relação à construção do edifício.

Ao ter conhecimento que ia ser construído um bloco de apartamentos, o autarca consultou o processo e descobri que “havia uma informação anterior ao atual mandato autárquico a dar um parecer desfavorável”, assinado por um arquiteto daquele departamento da câmara, sustentando, entre outros argumentos, que aquela é uma zona de moradias.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 13/03/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS