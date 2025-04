Figueira da Foz: Concurso da Variante de Quiaios para breve

A adjudicação da construção da Variante de Quiaios, com quatro quilómetros de extensão, deverá ser efetuada até ao verão, adiantou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, ao DIÁRIO AS BEIRAS. Isto se não forem colocados (mais) obstáculos.

Entretanto, o projeto de execução e o lançamento do concurso público para a construção da variante serão votados na reunião de câmara do dia 9 deste mês.

Ao longo de várias décadas, diversos presidentes da autarquia figueirense reconheceram a necessidade de se construir uma variante entre a sede da freguesia e a Praia de Quiaios, através da floresta.

O processo arrancou, enfim, neste mandato autárquico, mas com várias travagens forçadas por organismos do Estado.

