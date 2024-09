Figueira da Foz: Concentração contra exploração de caulinos hoje na praça da Europa

O Movimento Cívico Popular (MCP) realiza hoje, pelas 17H00, uma concentração frente à Câmara da Figueira da Foz, onde entrega o abaixo-assinado contra a exploração de caulinos na freguesia de Vila Verde.

“Na tentativa de travar o pedido de concessão de direitos de prospeção e extração de caulinos por parte da empresa Aldeia na Freguesia de Vila Verde, o recém-constituído MCP colocou a circular um abaixo-assinado no dia 15 de agosto, que conta já com cerca de 2300 assinaturas”, adianta nota de imprensa enviada pelo movimento cívico.

A nota acrescenta que, “ao longo das duas últimas semanas, o movimento tem realizado várias atividades”. Designadamente, “saídas de campo para reconhecimento da área pretendida [para a exploração de caulinos] e várias reuniões, para debater este assunto com diversas entidades e organismos, de que se destacam o Partido Ecologista Os Verdes e o Movimento Parque Verde da Figueira da Foz”.

Entretanto, dirigentes do MCP, a seu pedido, reúnem-se no próximo dia 13 com partidos com assento na Assembleia Municipal da Figueira da Foz.

O MCP “tem vindo a apelar a uma concentração popular junto aos paços do concelho [esta tarde], de forma a impedir que esta concessão se venha a concretiza”.

Segundo a nota do MCP, a área de exploração “dista menos de 500 metros de alguns aglomerados populacionais” da freguesia de Vila Verde. Nomeadamente, indica, Casal da Marinha, Ervidinho, Feteira de Cima e Feteira de Baixo, “o que trará consequências muito nocivas para a saúde da população”.

