Figueira da Foz: Comunidade figueirense celebra a ópera

14 de outubro às 08 h44
O Dia Mundial da Ópera, celebrado a 25 de outubro, vai merecer uma programação da autarquia da Figueira da Foz. A realizar-se nos dias 24 e 25 de outubro, o evento inclui momentos dedicados ao público escolar e à comunidade em geral.

A iniciativa, realiza-se no âmbito da exposição “Recordar Aida no Teatro Nacional de São Carlos”, patente desde o verão nesse local, no contexto da programação “CAE Fora de Portas” e da colaboração estabelecida entre o município e o OPART – Organismo de Produção Artística E.P.E.

“Esta parceria tem por objeto a prestação de serviço público na área da música erudita e do bailado, através do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB)”, salienta a câmara.

Pode ler a notícia completa na edição impressas e digital de hoje (14/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

