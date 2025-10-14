O Dia Mundial da Ópera, celebrado a 25 de outubro, vai merecer uma programação da autarquia da Figueira da Foz. A realizar-se nos dias 24 e 25 de outubro, o evento inclui momentos dedicados ao público escolar e à comunidade em geral.

A iniciativa, realiza-se no âmbito da exposição “Recordar Aida no Teatro Nacional de São Carlos”, patente desde o verão nesse local, no contexto da programação “CAE Fora de Portas” e da colaboração estabelecida entre o município e o OPART – Organismo de Produção Artística E.P.E.

“Esta parceria tem por objeto a prestação de serviço público na área da música erudita e do bailado, através do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB)”, salienta a câmara.

