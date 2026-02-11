O município da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, encerrou hoje ao trânsito a Estrada Nacional 347, que liga a freguesia de Santana ao concelho de Montemor-o-Velho, devido ao excesso de água.

A ligação, que dava acesso também à Autoestrada 14, em Montemor-o-Velho, tem como alternativa a ligação por Quinhendros, Gatões e Ferreira-a-Nova, disse à agência Lusa o vereador Manuel Domingues.

A anterior ligação, que passava por Maiorca, foi cortada devido ao excesso de água da ribeira de Foja.

O vereador Manuel Domingues adiantou ainda que, na manhã de hoje, não existem povoações em risco com a subida do leito do rio Mondego

A A14 mantém-se cortada nos dois sentidos entre os nós de Montemor-o-Velho e da A17 no sentido Coimbra – Figueira da Foz.