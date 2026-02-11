diario as beiras
CoimbraFigueira da Foz

Figueira da Foz com novo acesso alternativo para viagens de e para Coimbra

11 de fevereiro de 2026 às 11 h35
0 comentário(s)
DR

O município da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, encerrou hoje ao trânsito a Estrada Nacional 347, que liga a freguesia de Santana ao concelho de Montemor-o-Velho, devido ao excesso de água.

A ligação, que dava acesso também à Autoestrada 14, em Montemor-o-Velho, tem como alternativa a ligação por Quinhendros, Gatões e Ferreira-a-Nova, disse à agência Lusa o vereador Manuel Domingues.

A anterior ligação, que passava por Maiorca, foi cortada devido ao excesso de água da ribeira de Foja.

O vereador Manuel Domingues adiantou ainda que, na manhã de hoje, não existem povoações em risco com a subida do leito do rio Mondego

A A14 mantém-se cortada nos dois sentidos entre os nós de Montemor-o-Velho e da A17 no sentido Coimbra – Figueira da Foz.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de fevereiro

A noite numa aldeia de Coimbra foi passada em claro e de volta de sacos de areia
11 de fevereiro

Bacia do Mondego está de novo em situação de risco
11 de fevereiro

Coimbra é a situação “mais preocupante” - Proteção Civil
11 de fevereiro

Pessoas retiradas em Coimbra retidas pelo menos até quinta-feira

Coimbra

Coimbra
11 de fevereiro às 14h24

A noite numa aldeia de Coimbra foi passada em claro e de volta de sacos de areia

0 comentário(s)
Coimbra
11 de fevereiro às 14h03

Coimbra é a situação “mais preocupante” – Proteção Civil

0 comentário(s)
Coimbra
11 de fevereiro às 13h27

Pessoas retiradas em Coimbra retidas pelo menos até quinta-feira

0 comentário(s)

Figueira da Foz

CoimbraFigueira da FozMontemor-o-VelhoSoure
11 de fevereiro às 11h40

Seguro em contacto com autarcas de Coimbra, Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
CoimbraFigueira da Foz
11 de fevereiro às 11h35

Figueira da Foz com novo acesso alternativo para viagens de e para Coimbra

0 comentário(s)
Figueira da Foz
11 de fevereiro às 09h14

Junta de São Julião substitui Mercado do Duque

0 comentário(s)