diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Cidade é “segura para o comércio”

30 de outubro às 10 h08
DB/Foto de Jot'Alves

O chefe da PSP Luís Pereira, da Divisão da Figueira da Foz, afirmou que esta é considerada uma cidade segura para o comércio. O mesmo disse a presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), Vitória Abreu.

“Podemos dizer que, neste momento, não temos nenhum foco de incidência de criminalidade. Há, esporadicamente, em alturas festivas, mais pessoas que se deslocam à Figueira da Foz, e aí, sim, existe a probabilidade de haver mais [atos] ilícitos que não estão previstos nas situações do dia a dia”, sustentou aquele responsável policial, respondendo ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“A Figueira da Foz é uma cidade segura, mas temos de informar, falar com pessoas”, disse, por seu lado, Vitória Abreu.

Por sua vez, o comandante da Figueira da Foz da PSP, Bruno Soares, afiançou que, “neste momento, comparativamente com o período homólogo [do ano passado], pode-se afirmar que há uma ligeira diminuição a nível furtos visando estabelecimentos comerciais”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (30/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

