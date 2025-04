Figueira da Foz: Câmara e proprietários chegam a acordo

O Município da Figueira da Foz e os proprietários de dois lotes de terrenos para construção de blocos de apartamentos na rua Calouste Gulbenkian, contíguos ao Parque das Abadias, chegaram a acordo.

Assim, o primeiro edifício, já licenciado, pode ser construído, mas com a condição de aumentar a área verde, como prevê o Plano Estratégico para a Reabilitação Urbana, aprovado em 2017. O coproprietário Telmo Pedrosa afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que o acordo será cumprido.

Depois de ter suspendido o alvará e embargado a obra, ainda em fase terraplanagem, o município, baseando-se em dois pareceres externos, acabou por autorizar a construção do bloco de apartamentos no lado da rua onde só há moradias unifamiliares.

