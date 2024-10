Figueira da Foz: CAE recebe concerto de gala da banda de Santana

A Sociedade Musical Santanense, de Santana, apresenta, a 20 de outubro, no CAE, pelas 17H00, o seu Concerto de Gala.

Este evento promete ser uma comemoração grandiosa, reunindo uma diversidade de expressões artísticas que remontam à antiguidade grega, integrando música, teatro, dança e canto numa tarde repleta de arte e cultura.

O público poderá apreciar o desempenho dos maestros Francisco M. Relva Pereira (regente da “casa”), Evaristo Neto, José Augusto Craveiro, Ricardo Torres e ainda José Perales, vindo do México.

Além disso, cantoras como Diana Matias e Carolina Morán (também do México) vão mostrar o seu talento, bem como o acordeonista Pedro Torres.

O Coro das Pequenas Vozes de Febres, dirigido pela maestrina Anabela Rocha, também estará presente.

O espetáculo contará ainda com dança do Estúdio de Dança Nadine Loureiro e uma performance do Grupo Cénico da Sociedade Musical Santanense, prometendo momentos de grande beleza e diversidade artística.