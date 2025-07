Figueira da Foz: “Big shot” vai alimentar praias do sul

O contrato da empreitada da transposição de 3,3 milhões de metros cúbicos de areia (“Big shot”), de norte para sul da barra da Figueira da Foz, foi assinado ontem, na câmara municipal, com a participação da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, do presidente da autarquia, Santana Lopes, e do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado.

A empreitada, com um prazo de execução de 120 dias, a partir de ontem, tem um orçamento de 21 milhões de euros, assegurado pela APA, pela Administração do Porto da Figueira da Foz e pelo Município da Figueira da Foz.

“Este é um dia muito importante”, frisou Santana Lopes, na sua intervenção. “É um dia de grande exultação”, acrescentou. Não era para menos, já que a Figueira da Foz aguardava há longos anos por aquele momento.

