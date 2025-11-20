diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz avança com criação de polícia municipal em 2026

20 de novembro às 16 h32
DR

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, disse hoje que, em 2026, o município vai criar um corpo de polícia municipal com um efetivo que deverá rondar os 25 elementos.

Na sessão de Câmara de hoje de manhã, a autarquia aprovou, por unanimidade, autorizar o início do procedimento para elaboração do novo projeto de regulamento de organização e funcionamento da polícia municipal.

“Cada vez tenho menos dúvidas de que precisamos desta força para cumprir as posturas e regulamentos municipais e ter mais autoridade na rua”, justificou o presidente do município, Pedro Santana Lopes.

Autoria de:

Agência Lusa

