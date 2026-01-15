A associação ambientalista ZERO exigiu ontem a intervenção do Ministério Público e da IGAMAOT, órgão de polícia criminal que investiga crimes ambientais, na obra portuária no Rio Mondego, por alegada violação de normas de impacte ambiental, avançou ontem a agência Lusa.

“Achamos inaceitável que uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) não esteja a ser cumprida nesta situação. Deve haver aqui uma intervenção por parte do Ministério Público e da IGAMAOT”, disse à Lusa Sara Correia, responsável pela área de recursos hídricos da ZERO.

“Não se compreende a urgência na execução destas obras. Se estava descrito e previsto na DIA que as obras não deveriam ocorrer entre dezembro e abril, precisamente como forma de proteção a estas espécies migratórias, a lampreia, o sável, a savelha, não há qualquer justificação, não encontramos aqui um motivo de urgência que justifique que as obras estejam a ser realizadas nesta altura”, argumentou ainda Sara Correia.

