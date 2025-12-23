diario as beiras
Figueira da Foz: Areias regressam ao mar

23 de dezembro de 2025 às 10 h07
As tempestades marítimas das últimas semanas estão a devolver ao mar parte da areia que há vários meses está a ser descarregada nas praias do sul do concelho.

Como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, tem-se manifestado preocupado com os efeitos da agitação marítima.

“Transmiti ao presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a necessidade de olhar para as complicações no concelho da Figueira da Foz. Foram dias de tempestades que tiveram efeitos”, revelou Santana Lopes. “Não são bons prenúncios”, acrescentou o autarca eleito pela lista da coligação FAP.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

