Figueira da Foz: “Agosto correu bem” para a hotelaria

Apesar da instabilidade meteorológica e da forte agitação marítima registadas na última semana e de uma “ligeira subida do preço médio”, o mês de “agosto correu bem, com taxas de ocupação hoteleira a rondarem os 90%”.

O balanço foi feito pelo vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) para o setor do turismo, Jorge Simões, contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

Jorge Simões acrescentou que, em agosto, “o mercado externo mais importante, como habitualmente”, foi o espanhol. E o mercado interno, acrescentou, manteve-se como “líder incontestável” na hotelaria figueirense.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS