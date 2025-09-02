diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: “Agosto correu bem” para a hotelaria

02 de setembro às 08 h38
0 comentário(s)
DB/Foto de Jot'Alves

Apesar da instabilidade meteorológica e da forte agitação marítima registadas na última semana e de uma “ligeira subida do preço médio”, o mês de “agosto correu bem, com taxas de ocupação hoteleira a rondarem os 90%”.

O balanço foi feito pelo vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) para o setor do turismo, Jorge Simões, contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

Jorge Simões acrescentou que, em agosto, “o mercado externo mais importante, como habitualmente”, foi o espanhol. E o mercado interno, acrescentou, manteve-se como “líder incontestável” na hotelaria figueirense.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de setembro

Caloiros chegaram à “melhor escola de Coimbra, Portugal e do Universo”
02 de setembro

Coimbra: Município fez balanço do mandato
02 de setembro

Coimbra: Serviços sociais da UC sem mãos a medir para atender novos alunos
02 de setembro

Futebol: A estreia de sonho de Alex Matos que valeu o apuramento

Figueira da Foz

Figueira da Foz
02 de setembro às 08h38

Figueira da Foz: “Agosto correu bem” para a hotelaria

0 comentário(s)
Figueira da Foz
01 de setembro às 08h53

Capitania alerta para agravamento da agitação marítima na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
30 de agosto às 10h31

Filarmónica de Santana assinala o 131º aniversário

1 comentário(s)