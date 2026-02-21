diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz afirma-se na BTL

21 de fevereiro de 2026 às 15 h07
Vereadora Cláudia Rocha | Fotografia: DR

A Figueira da Foz participa este ano na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) com estatuto de município convidado, levando a Lisboa inovação, identidade local, gastronomia, ciência, cultura, natureza, sustentabilidade e diversos outros elementos que afirmam as potencialidades do território onde se encontra a Praia da Claridade. O stand principal está localizado no centro do pavilhão.

A vereadora Cláudia Rocha, contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre a participação da Figueira da Foz na BTL, avançou que, “pela primeira vez, o município convidado [do maior certame nacional dedicado ao turismo e um dos mais importantes a nível internacional] tem direito a três áreas distintas para promover o território: stand principal, pórtico localizado à entrada do Pavilhão 2 e balcão na BTL Cultural”.

“O Município Convidado da BTL apresenta um conceito integrado que começa logo na entrada da feira, com um pórtico impactante que convida o visitante a mergulhar no universo da Figueira da Foz”, destacou.

