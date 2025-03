Figueira da Foz adjudicou ponte Eurovelo após levantamento de suspensão judicial

A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, anunciou hoje a assinatura do contrato para a construção da ponte Eurovelo sobre o rio Mondego, depois de levantada a suspensão judicial que pendia sobre o concurso público.

O presidente da autarquia explicou hoje, em sessão do executivo, que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra levantou a suspensão do processo do concurso público, que tinha sido tomada no final de fevereiro devido à queixa de um concorrente.

“A suspensão foi levantada e pudemos prosseguir com o processo”, salientou Pedro Santana Lopes, referindo que o concorrente queixoso voltou a apresentar um requerimento a que a Câmara vai ter de responder, embora já não deva afetar o andamento da obra que tem financiamento europeu.

O autarca disse ainda que o município está a trabalhar com o ministério do Ambiente para garantir o financiamento integral da ponte através do Fundo Ambiental, cuja decisão final vai ainda a Conselho de Ministros.

O contrato da empreitada foi assinado na sexta-feira por 7,17 milhões de euros, com um prazo de execução de 441 dias.

A ponte vai ser construída a leste da Figueira da Foz, entre as freguesias de Vila Verde, na margem direita, e Alqueidão, na margem esquerda do rio Mondego.

A nova travessia integra-se na rota europeia da Costa Atlântica Eurovelo 1 e prevê uma faixa de rodagem para automóveis e uma via ciclável e pedonal.