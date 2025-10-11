Foi no distante ano de 1935, corria o mês de outubro, quando os padres Manuel Pinheiro e José dos Santos, secretariados por Manuel Guimarães, deram início às atividades do escutismo católico, com um punhado de escuteiros, na paróquia da Figueira da Foz.

O grupo escutista viria a ser filiado, em abril de 1936, no Corpo Nacional de Scouts, com o n.º 15 a nível nacional, 12 anos depois de o escutismo católico ter dados os primeiros passos, em 1923.

No passado sábado, numa eucaristia de Ação de Graças, 90 anos depois, os Escuteiros Marítimos da Figueira da Foz evocaram o momento da fundação, no dia em que iniciaram as atividades de mais um ano.

Ao longo de 90 anos, o grupo que começou com o número 15 e que agora é o 235 do Corpo Nacional de Escutas (depois de uma reestruturação da organização nacional, em meados do século XX), tem mantido a sua atividade de forma ininterrupta, assumindo um papel importante na formação de crianças e jovens comunidade da Figueira da Foz.

