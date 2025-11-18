O Ministério Público (MP) decidiu arquivar o processo que investigava a eventual responsabilidade do ex-vereador do PS Jorge Alves na contratação de uma empresa ligada ao seu filho pelos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

O despacho de arquivamento, a que o Diário As Beiras teve acesso, concluiu que a contratação não teve como base um favorecimento ilícito. Em vez disso, o MP refere que a decisão se fundamentou na inovação e utilidade técnica do sistema oferecido pela empresa do arguido Rui Sales, que foi considerado pela maioria dos membros do conselho de administração dos SMTUC como “a melhor solução disponível no mercado”.

O MP argumenta que, mesmo que Jorge Alves se tivesse abstido, o resultado do procedimento teria sido o mesmo, dado o valor técnico e a exclusividade do produto, o que constitui um “forte contraindício” de qualquer intenção de favorecimento.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (18/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS