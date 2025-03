FICABEIRA abre com Marito Marques e fecha com tributo a Marco Paulo

O músico arganilense Marito Marques e o espetáculo de tributo a Marco Paulo “Para Sempre, Marco” juntam-se a Van Zee (dia 5), a Tony Carreira ( dia 6) e a Bárbara Bandeira ( dia 7), completando o cartaz musical da 42.ª edição da FICABEIRA e Feira do Mont’Alto

O baterista, compositor e produtor Marito Marques, natural de Arganil, sobe ao palco da 42.ª edição da FICABEIRA e Feira do Mont’Alto, no primeiro dia do certame (4 de setembro).

A FICABEIRA, que vai decorrer entre 4 a 8 de setembro, encerra com o espetáculo de homenagem a Marco Paulo “Para Sempre, Marco”, que contará com as interpretações de Jéssica Cipriano e Andrea Verdugo (vozes), acompanhadas por Nuno José (bateria), Carlos Santos (baixo) e Ricardo Vasconcelos (teclados).

Marito Marques vai apresentar, neste concerto que terá a participação da fadista Diana Vilarinho e de Os Vocalistas, um dos grupos de referência do Cante Alentejano, “o seu mais recente álbum, A Ponte”.

