FEUC recebe congresso que assinala centenário de Mário Soares

20 de setembro às 11 h14
A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra vai receber o congresso internacional “Mário Soares: Uma Vida entre séculos”. O encontro está marcado para os próximos dias 9 e 10 de outubro.
O congresso, que terá acesso livre e gratuito, mas mediante inscrição, vai debater o percurso intelectual e político, ideias e ação política do antigo Presidente da República e primeiro-ministro de Portugal.
“Volvidos 50 anos do 25 de Abril e no momento crítico que as democracias, a paz e a cooperação internacional enfrentam, convocar a memória de Mário Soares, debater o seu pensamento e o seu legado são objetivos de indiscutível significado”, pode ler-se no comunicado enviado pela Universidade de Coimbra (UC) aos órgãos de comunicação social.

