Festival Somnii com novidades musicais e logísticas em julho na Figueira da Foz

Novas propostas musicais, novidades logísticas e experiências dedicadas ao público são apostas do festival de música eletrónica RFM Somnii, agendado para 04, 05 e 06 de julho, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, anunciou hoje a organização.

Com os cabeças de cartaz Alok, Steve Aoki e Timmy Trumpet, o festival possui o alinhamento “mais forte apresentado em Portugal”, disse hoje em conferência de imprensa o diretor executivo da promotora MOT – Memories Of Tomorrow, Tiago Castelo Branco.

Outra aposta da organização, esta no segundo dia, 05 de julho, é o projeto holandês “This Is Sefa”, revelado hoje, e que junta à música eletrónica a música clássica e o rock. O festival desafia cantores e músicos locais a integrarem o espetáculo.

A 12.ª edição do Somnii, 11.ª na Figueira da Foz, inova no conceito do palco, pretendendo “celebrar o pôr-do-sol”, já que a infraestrutura, com 55 metros de largura, estará situada no molhe norte do porto comercial, virado a norte para a praia e para o mar, uma localização em estreia este ano, anunciou a MOT.

O recinto do festival, que se quer afirmar como “um evento de experiências para um público diverso”, mantém a área, mas inclui maior oferta de serviços, com novas infraestruturas e melhor acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

O vereador Manuel Domingues anunciou que o Dia da Força Aérea vai decorrer na cidade na mesma altura do festival, sendo enquadrado com a programação do Somnii.

O investimento do município no evento de música eletrónica ascende a 105 mil euros, mais suporte logístico, sendo que a Turismo Centro de Portugal (TCP) mantém o apoio de 50 mil euros.

Anabela Freitas, presidente em exercício da TCP, destacou a importância do festival alinhado com a estratégia de afirmar o Centro de Portugal no panorama nacional de Turismo.

Já sobre a música eletrónica em especial, a presidente em exercício da TCP reconheceu que é um tema que para si “é chinês”, brincou.

O Somnii será o único festival do género em Portugal este ano, devido à suspensão do Beach Party (Matosinhos) e Sudoeste, na costa alentejana. O promotor não escondeu que isso poderá ser positivo para o crescimento do evento, “reunindo os ingredientes para um maior crescimento”.

“Não é bom para a indústria, mas não escondo que não havendo concorrência direta poderá haver um benefício direto”, acrescentou Tiago Castelo Branco.

Um dos maiores dj nacionais, a celebrar 31 anos de carreira, Pete Tha Zouk, regressa à Figueira da Foz e ao Somnii, onde atuou em 2014, para um espetáculo cujo alinhamento é decidido na hora face às exigências da plateia, revelou.

Por outro lado, Pete Tha Zouk, questionado sobre a diferença de idades do público que terá pela frente no festival, explicou à Lusa que a sua principal preocupação “é, sobretudo, tocar músicas de que as pessoas gostem”.

“E quero que sejam felizes durante a atuação. Consigo tocar músicas atuais para uma faixa etária de 18, 20 anos e, ao mesmo tempo, tocar os meus clássicos para pessoas que assistiram ao princípio da minha carreira”.