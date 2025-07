Festas do concelho da Pampilhosa da Serra de 13 a 17 de agosto

O cartaz das Festas do Concelho de Pampilhosa da Serra está completo e promete proporcionar cinco dias de alegria, tradição e convívio, onde não faltarão atrativos como concertos inesquecíveis, gastronomia típica e o melhor do artesanato da região. O evento, que se realiza entre os dias 13 e 17 de agosto, conta com um dos melhores programas de sempre.

Rosinha (dia 13), Calema (dia 14), Carolina Deslandes e The Sky Full of Stars – tributo aos Coldplay (dia 15), Van Zee (dia 16) e Micaela (dia 17), são os cabeças de cartaz que vão agitar a Praça do Regionalismo, num programa idealizado para todas as idades e gostos musicais. A abrir as festividades, a 13 de agosto, sobe ainda ao palco o Grupo Musical Fraternidade Pampilhosense, num momento que celebra o talento local e a ligação à comunidade.

As Festas do Concelho começam dentro de sensivelmente um mês.

Em paralelo, a XXVI Feira de Artesanato e Gastronomia assume, mais uma vez, um papel de destaque, decorando a Praça do Regionalismo com os saberes e sabores das gentes do concelho e da Região. Aqui, os visitantes poderão conhecer de perto o trabalho de dezenas de artesãos e produtores locais, num espaço genuíno e autêntico.

Na Praça da Restauração, o aroma das tasquinhas tradicionais convida a uma paragem obrigatória. Maranho, chanfana e tigelada são apenas algumas das iguarias típicas que poderão ser degustadas neste espaço, maioritariamente dinamizado por associações locais, onde cada refeição ganha um sabor especial pela dedicação e o cuidado de quem recebe.