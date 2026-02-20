diario as beiras
Festa do Queijo Serra da Estrela em Oliveira do Hospital faz forte aposta no mercado ibérico

O queijo espanhol Torta del Casar, símbolo da região da Extremadura e um dos queijos mais emblemáticos de Espanha, é o convidado da edição de 2026 da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que se realiza nos dias 7 e 8 de março.
A presença de um queijo espanhol na maior Festa do Queijo de Portugal está ligada à estratégia de internacionalização do evento e à aposta do Município de Oliveira do Hospital na captação de mais turistas espanhóis — público que tem vindo a crescer de forma significativa —, dando centralidade ao concelho, ao Queijo Serra da Estrela e aos produtos locais de excelência.
Segundo o presidente da Câmara, José Francisco Rolo, “a paixão pelo queijo aproxima-nos do mercado ibérico”, tendo em vista “a promoção e a divulgação do nosso Queijo Serra da Estrela, que é bastante apreciado pelo público espanhol”.

