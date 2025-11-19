diario as beiras
Coimbra

Ferido grave em colisão na Estrada de Eiras acaba por falecer no hospital

19 de novembro às 16 h55
0 comentário(s)
DB/Daniel Filipe Pereira

O homem, de 82 anos, considerado ferido grave na sequência da colisão, registada esta quarta-feira, entre um ligeiro e uma mota, na Estrada de Eiras, não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer já no hospital.

Desta forma, o acidente, na rua Adriana Lucas, em Coimbra, fez duas vítimas morrais: um jovem de 21  anos, condutor do mootociclo, e um homem de 82 anos. O óbito

No local, estiveram os Bombeiros Sapadores de Coimbra, o INEM, a Cruz Vermelha e a polícia.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (20/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de novembro

Faleceu Manuel Almeida, comandante do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Mira
19 de novembro

Incêndio nas instalações do Eirense destrói a rouparia
19 de novembro

Nuno Gaspar e Fernando Castanheira são as vítimas mortais do acidente em Eiras
19 de novembro

Coimbra: Exposição sobre as primeiras eleições livres em Portugal no Convento São Francisco

Coimbra

CoimbraDesporto
19 de novembro às 18h40

Incêndio nas instalações do Eirense destrói a rouparia

0 comentário(s)
Coimbra
19 de novembro às 18h08

Nuno Gaspar e Fernando Castanheira são as vítimas mortais do acidente em Eiras

0 comentário(s)
Coimbra
19 de novembro às 18h03

Coimbra: Exposição sobre as primeiras eleições livres em Portugal no Convento São Francisco

0 comentário(s)