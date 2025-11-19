O homem, de 82 anos, considerado ferido grave na sequência da colisão, registada esta quarta-feira, entre um ligeiro e uma mota, na Estrada de Eiras, não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer já no hospital.

Desta forma, o acidente, na rua Adriana Lucas, em Coimbra, fez duas vítimas morrais: um jovem de 21 anos, condutor do mootociclo, e um homem de 82 anos. O óbito

No local, estiveram os Bombeiros Sapadores de Coimbra, o INEM, a Cruz Vermelha e a polícia.

