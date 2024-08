Feira no Espinhal vai vender o melhor mel da Serra da Lousã

De 30 de agosto a 1 de setembro, a vila do Espinhal, no concelho de Penela, vai acolher a 35.ª Feira do Mel. A iniciativa pretende contribuir para “evidenciar o que de melhor é produzido pelos apicultores do concelho e da região demarcada do mel Serra da Lousã”, mas promete também muita animação, com destaque para os concertos de Sara Ribeiro (sábado) e Miguel Azevedo (domingo), assinala o presidente da Câmara Municipal de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos.

O autarca apela à população que visite o certame, destacando que esta é uma “oportunidade privilegiada para provar o mel produzido na região e os doces derivados, como são exemplos os licores e aguardentes, o vinagre, as velas de cera de abelha ou as compotas e doces”.

Ao longo de três dias a animação vai ser muita, com destaque para os concertos de Sara Ribeiro (sábado, dia 30) e Miguel Azevedo (domingo, dia 31), no Largo da Feira.

No sábado, a animação noturna prolonga-se noite dentro com os The Fucking Bastards e o DJ Luís da Silva. Por sua vez, no sábado, dia 31, o after hours será animado pelos SóRitmo e o DJ Peter Ferrer.

