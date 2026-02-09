O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho está submerso e inoperacional devido às cheias que têm assolado Portugal, obrigando a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) a deslocar os trabalhos de diversas seleções.

“Neste momento aquilo parece um mar. O CAR é praticamente uma ilha, sendo visível apenas o edifício principal, que ainda permanece fora de água”, o CAR está fechado e inundado há vários dias e a situação não tem melhorado. Pelo contrário, dia após dia o nível da água tem subido”, revelou à Lusa o presidente da FPC.

Ricardo Machado confirmou a anulação de alguns estágios e a deslocação de outros das equipas nacionais para Avis e para Terras do Bouro, na barragem da Caniçada, afetando a preparação de cerca de 30 canoístas.

O mau tempo fez subir consideravelmente o nível das águas do Rio Mondego e deixou praticamente todo o complexo submerso, destacando-se a torre de controlo, que não escapou aos estragos, sobretudo no rés-do-chão, com todos os vidros partidos.

O líder federativo ainda não consegue avaliar os danos na infraestrutura sob a responsabilidade do Município de Montemor-o-Velho, salientando que a FPC decidiu, preventivamente, retirar grande parte do seu material e deslocar os estágios das seleções para outros locais.

“Toda a zona do piso zero da torre está já submersa, assim como os hangares e as estradas de acesso. A via central encontra-se completamente debaixo de água, com um nível significativo”, lamentou, ciente de que a chuva prevista para os próximos dias pode “agravar ainda mais” a situação, colocando em risco outras áreas do completo como ginásios, balneários e zonas de apoio.

O dirigente admitiu que “nesta fase, ainda não é possível fazer uma avaliação rigorosa dos prejuízos”, deseja que “as piores previsões não se concretizem” e assumiu já alguns “danos significativos”.

“A barreira de vento foi completamente destruída, com cerca de 40 postes danificados, e a torre sofreu estragos, nomeadamente com vidros partidos. Se a água permanecer durante muito tempo nas áreas técnicas, equipamentos como bombas, jacuzzis e banheiras de hidromassagem poderão ficar seriamente danificados”, alertou.

O CAR de Montemor-o-Velho vai acolher o Campeonato da Europa de canoagem de velocidade, entre 10 e 14 de junho, que conta para o apuramento olímpico para Los Angeles2026.

“Esperamos que, até lá, a situação esteja resolvida e que, com o apoio necessário, o município consiga reparar os estragos. Esta zona tem sido muito afetada por intempéries nos últimos anos, mas acreditamos que haverá um esforço para garantir as condições exigidas por uma prova desta dimensão”, rematou.