FCTUC manifesta pesar pelo falecimento do químico José Simões Redinha

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) manifesta profundo pesar pelo falecimento de José Simões Redinha, professor jubilado do Departamento de Química e antigo diretor da FCTUC, entre 1972 e 1974, informou hoje a instituição em comunicado. José Simões Redinha tinha 97 anos.

Segundo a FCTUC, “José Simões Redinha foi convidado para assistente do Departamento de Química da Universidade de Coimbra em 1951, onde foi Professor Catedrático até à sua jubilação. Obteve o grau de Doutor em Química (especialidade de Química Física) na Universidade de Londres, enquanto investigador no Imperial College of Science and Technology. Era membro emérito da Academia das Ciências de Lisboa e de várias associações científicas”

“Foi durante o seu mandato como diretor da FCTUC, que a antiga Faculdade de Ciências passou a ser Faculdade de Ciências e Tecnologia. Foi várias vezes diretor do Departamento de Química e criou alguns institutos tecnológicos de ligação da Universidade ao meio industrial, tendo-lhe sido atribuída a Medalha de Ouro da cidade de Coimbra. Era autor de mais de uma centena de publicações de ciência fundamental, ciência aplicada e didática, a maior parte das quais foram publicadas em revistas internacionais”, acrescenta.

A FCTUC endereça a toda a família e amigos os mais sinceros e sentidos pêsames. O funeral realiza-se amanhã, dia 5 de setembro, pelas 10h00, no Mosteiro de Celas.