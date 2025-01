“Fazemos da Figueira a capital dos festivais”, afirma Mário Esteves

A Associação Figueira com Sabor a Mar promove vários festivais gastronómicos temáticos durante o ano, na época baixa turística.

Os eventos gastronómicos promovidos por aquela estrutura associativa patronal têm como objetivos combater a sazonalidade turística e afirmar a Figueira da Foz como destino gastronómico nacional.

“Fazemos da Figueira a capital dos festivais gastronómicos”, afirmou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da direção da associação, Mário Esteves.

Em 2024, a Figueira com Sabor a Mar promoveu os festivais do sável e da lampreia (março), da raia (abril), da feijoada de búzios (maio), da sardinha (junho), das caldeiradas (setembro) e do bacalhau e seus derivados (novembro). Ao todo, foram 60 dias de festivais.

“Tem havido, sempre, uma boa adesão, por parte dos clientes, porque a nossa gastronomia é boa e bastante diversificada”, afiançou Mário Esteves.

