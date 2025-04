Faz falta acabar com a “história de não haver nada para fazer em Coimbra”

José Afonso dizia que o “O que faz falta é animar a malta” e em Coimbra há quem queira levar a ideia à letra. Cinco amigos juntaram-se e criaram um projeto que quer dar outra vida à cidade onde viveram.

Paulo Barradas Rebelo, Francisco Galveias, João Graveto, Afonso Silva e Vasco Faustino criaram o projeto “Faz Falta”, que promete trazer “ideias frescas e muita ligação à cidade”, prometendo eventos “autênticos, que misturam influências globais com o espírito único de Coimbra”.

Os jovens prometem acabar com a “desculpa” que em Coimbra “não há nada para fazer”.

Saíram como tantos outros…

Ao longo das últimas décadas são várias as gerações de jovens que terminam os seus estudos e são obrigados a sair de Coimbra em busca de oportunidades profissionais. Os cinco jovens não fugiram à regra.

A viverem atualmente em Lisboa, os cinco fundadores do projeto não largaram as origens e foi “a saudade e o desejo de fazer mais pela cidade” que os levou a criar o “Faz Falta”.

“Por mais que o mundo nos tenha levado a outros lugares, Coimbra chama-nos sempre de volta. Queremos devolver à cidade o que ela nos deu”, confessou Paulo Barradas Rebelo, um dos fundadores.

