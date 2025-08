FAVA está a crescer e precisa de mais espaço

Atendendo a que cada vez há mais pessoas interessadas em participar na FAVA – Feira de Artesanato, Velharias e Antiguidades, João Tavares apelou, na abertura do certame, que terminou domingo à noite, no Parque Verde do Prado, em Côja, para que seja encontrada uma solução para alargar o espaço que acolhe o evento, que, nesta edição, contou com a presença de cerca de 60 expositores.

“Há cada vez mais gente a querer vir e o espaço está a ficar muito apertado”, alertou o presidente da União de Freguesias de Côja e Barril de Alva, alegando que o próximo executivo local “terá que repensar muita coisa”.

Mostrando-se satisfeito por esta feira estar “a evoluir de uma forma exponencial”, o autarca salientou que “ao longo dos anos tem-se verificado um aumento enorme do número de pessoas que querem expor os seus produtos na FAVA”.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 06/08/2025