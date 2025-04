Faltam apoios à produção mas a magia do Queijo do Rabaçal é mantida

Festa do Queijo do Rabaçal, organizada pela União das Freguesias, foi um sucesso e juntou centenas de pessoas. Queijeiros pedem mais apoios à produção

O dia de ontem foi de festa e de celebração do Queijo do Rabaçal. A União das Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal organizou, com o apoio da Câmara Municipal de Penela, o XIV Mercado do Queijo do Rabaçal e dos Romanos.

O Campo da Bola encheu-se vários expositores onde, além do queijo, se poderia adquirir outros produtos endógenos, como o azeite ou o mel.

Entre os 15 vendedores de queijo presentes, estava Isabel Simões. A vendedora lamentou que o produto endógeno esteja a ser esquecido por quem pode e deve ajudar.

“A minha grande pena é que não haja mais incentivo à produção. As câmaras, o Governo e a União Europeia deviam ajudar mais. Devia haver incentivos para que existissem mais rebanhos e, consequentemente, mais queijo artesanal”, lamentou a vendedora, frisando que os terrenos da zona do rabaçal “são únicos” para os rebanhos.

