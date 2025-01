Faleceu o industrial Máximo Silva, fundador e administrador da Cristalmax

Faleceu Máximo Silva, fundador e presidente da administração da Cristalmax, empresa com sede em Murtede, Cantanhede. A informação foi avançada hoje por esta empresa do setor da indústria de vidros, com três décadas de existência.

De acordo com a nota informativa, o empresário é descrito como “um ser humano visionário que dedicou a sua vida ao crescimento e sucesso da empresa, deixando um legado de liderança, simplicidade, integridade e compromisso com todos que tiveram o privilégio de trabalhar e conhecer”. O funeral realiza-se amanhã, sexta-feira, às 15H30, na Igreja de Bolho.

Por seu lado, a Associação Empresarial de Cantanhede, liderada por Cristina Antunes, evocou o empresário pelo seu cargo de vice-presidente da Assembleia-Geral da instituição, “deixando um legado de marca e respeito pelo associativismo”.

A Junta de Freguesia de Murtede manifestou “profundo pesar pelo falecimento” do homem que foi fundador de uma das “mais relevantes empresas da Zona Industrial de Murtede”.