diario as beiras
Coimbra

Faleceu o fotógrafo Jorge Dias

17 de outubro às 10 h52
0 comentário(s)

Ficou conhecido como o “fotógrafo do 25 de Abril” de 1974 na Figueira da Foz. Na retina dos figueirenses, e dos portugueses, ficaram as imagens captadas sobre as movimentações de tropas no Regimento de Artilharia Pesada (RAP) 3 na madrugada de 25 de Abril de 1974, bem como os festejos dos dias seguintes e as manifestações populares de 27 de abril e do 1.º de Maio de 1974, o primeiro celebrado nas ruas portuguesas.

Natural de Lisboa, Jorge Dias viveu na Marinha Grande, mas, posteriormente, escolheu a Figueira da Foz para a residir (Rua da República). Foi na cidade afamada como a “rainha das Praias de Portugal”, que Jorge Dias cumpriu o serviço militar. Enquanto furriel miliciano que prestava serviço no antigo RAP 3, deteve, acompanhado pelo capitão Dinis de Almeida, o comandante da unidade militar, Sílvio Aires de Figueiredo, e desarmou o sentinela, também sob as ordens de Dinis de Almeida.

| Pode ler a notícia na íntegra na edição de hoje do Diário as Beiras

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de outubro

Politécnico adotou o "União", o novo gato da instituição
17 de outubro

Redução do IRC para 19% em 2026 aprovada na votação final
17 de outubro

Mais de 15 mil eleitores usaram voto antecipado nas Autárquicas
17 de outubro

Portugal mantém dois milhões de pessoas na pobreza, alerta rede-europeia

Coimbra

Coimbra
17 de outubro às 14h55

Politécnico adotou o “União”, o novo gato da instituição

0 comentário(s)
Coimbra
17 de outubro às 10h57

Homem agride magistrada nas instalações do DIAP de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
17 de outubro às 10h52

Faleceu o fotógrafo Jorge Dias

0 comentário(s)