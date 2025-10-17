Ficou conhecido como o “fotógrafo do 25 de Abril” de 1974 na Figueira da Foz. Na retina dos figueirenses, e dos portugueses, ficaram as imagens captadas sobre as movimentações de tropas no Regimento de Artilharia Pesada (RAP) 3 na madrugada de 25 de Abril de 1974, bem como os festejos dos dias seguintes e as manifestações populares de 27 de abril e do 1.º de Maio de 1974, o primeiro celebrado nas ruas portuguesas.

Natural de Lisboa, Jorge Dias viveu na Marinha Grande, mas, posteriormente, escolheu a Figueira da Foz para a residir (Rua da República). Foi na cidade afamada como a “rainha das Praias de Portugal”, que Jorge Dias cumpriu o serviço militar. Enquanto furriel miliciano que prestava serviço no antigo RAP 3, deteve, acompanhado pelo capitão Dinis de Almeida, o comandante da unidade militar, Sílvio Aires de Figueiredo, e desarmou o sentinela, também sob as ordens de Dinis de Almeida.

