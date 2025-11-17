Em Coimbra, faleceu ontem o empresário Álvaro Pereira, que fundou e fez crescer a empresa Fucoli-Somepal.

O velório realiza-se amanhã, terça-feira, dia 18, a partir das 15H00, na Igreja de Nossa Senhora de Lurdes. O funeral está marcado para quarta-feira, dia 19, às 11H00, seguindo-se o cortejo para o jazigo de família no cemitério de São Martinho do Bispo.

Álvaro Pereira, que faleceu aos 81 anos, afirmou-se como um homem empreendedor e visionário, que cedo se apercebeu que o sucesso da Fucoli-Somepal dependia do know-how, do controlo do processo produtivo, do desenvolvimento de novos produtos, da dispersão geográfica e da fidelização dos mercados internacionais.

Devido ao sólido know-how e décadas de experiência, hoje a Fucoli-Somepal é um dos únicos fabricantes a produzir exclusivamente na Europa, assegurando o controlo total do processo produtivo: desde a sua idealização e concepção até ao ensaio final.

A Fucoli-Somepal foi fundada em 1946, mas é a partir de 1981 que ganha novo fôlego, quando Álvaro Pereira compra todas as quotas da Fucoli e constitui uma sociedade com a família, a que acrescenta, em 1990, a totalidade das quotas da Somepal. Na década de 90 do século XX dá início à fundição de ferro fundido nodular. Depois alarga a atividade da empresa a outras áreas de negócio, acrescentando ao portfolio de equipamentos de abastecimento de água e saneamento, a vertente do gás, telecomunicações e dispositivos de combate a incêndios.

Constituída por duas fábricas localizadas na zona centro de Portugal (Coimbra e Pampilhosa), é líder no mercado nacional e uma das últimas fundições para soluções de água com produção 100% europeia, e com presença a nível mundial, exportando para mais de 60 países.