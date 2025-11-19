diario as beiras
Mira

Faleceu Manuel Almeida, comandante do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Mira

19 de novembro às 18 h58
DR
Faleceu, este quarta-feira, aos 69 anos, Manuel Evangelista Pereira Almeida, comandante do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Mira, informou a corporação nas redes sociais.
Na publicação, os Bombeiros Voluntários de Mira começam por dizer ” é com tristeza que comunicamos o falecimento de um dos nossos. O Comandante do Quadro de Honra Manuel Evangelista Pereira Almeida, deixou-nos hoje vítima de doença súbita”.
“Ingressou no Corpo de Bombeiros Voluntários de Mira em junho de 1983 onde permaneceu em funções até junho de 2009, altura em que solicitou a passagem ao Quadro de Honra. Desde cedo e ao longo da sua carreira, demostrou capacidades de liderança e de competência técnica, que o levaram a desempenhar as funções de ajudante de comando e de 2º comandante ao longo de vários anos, tendo terminado a sua carreira na função de comandante, cargo que exerceu desde o ano 2006 até 2009.
Estamos eternamente gratos por todos os princípios que nos deixou”, continua a corporação mirense.

