A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra anunciou, hoje, o falecimento do professor catedrático Francisco Pereira Coelho.

A instituição, através de uma publicação nas redes sociais, refere que “é com profundo pesar que damos a notícia a toda comunidade académica do falecimento do Senhor Professor Doutor Francisco Pereira Coelho”.